Неизвестный ударил организатора акций со сжиганием Корана в Швеции

По данным полиции, пока никто не задержан

СТОКГОЛЬМ, 21 августа. /ТАСС/. Организатор акций со сжиганием Корана Салван Момика подвергся нападению в пригороде Сёдертелье. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

К нему подошел мужчина в боксерских перчатках и начал спорить. Видео инцидента размещено в TikTok.

"Давай поиграем! Ты и я. Ну что, мы просто играем?" - сказал неизвестный по-арабски. Момика несколько раз попросил мужчину не приближаться, но тот не послушал и нанес несколько ударов.

Полиция подтвердила факт нападения. "Между двумя людьми произошел какой-то спор, и кажется, что один человек получил удар. Мы прибыли на место и начали предварительное расследование по факту нападения", - сказал представитель стражей порядка Пер Фальстрём.

По данным полиции, пока никто не задержан.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Он провел аналогичные манифестации у посольств Ирака и Ирана в Стокгольме, а также у здания парламента. Полиция начала против него дело о разжигании вражды.