В Красноярске ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома

С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Шестилетний ребенок выжил после падения из окна пятого этажа жилого дома в Октябрьском районе Красноярска. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства падения шестилетнего ребенка из окна пятого этажа жилого дома в Октябрьском районе краевого центра. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу. <…> Предварительно установлено, что девочка 2016 года рождения дома находилась дома одна", - говорится в сообщении.

Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту падения ребенка. "Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего опекуна девочки. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - пояснили в ведомстве.

Следствие предварительно выяснило, что в квартире живет женщина с совершеннолетней дочерью и шестилетней опекаемой племянницей. Дочь несколько дней назад уехала в другой город, а женщина, уходя утром на работу, оставила племянницу одну. В какой-то момент девочка, оставленная без присмотра взрослых, выпала из окна с высоты пятого этажа.