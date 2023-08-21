В Кёльне полиция обыскала дом активистки русскоязычной общины Елены Колбасниковой

По информации Koelner Stadt-Anzeiger, во время обыска в квартире обнаружили и изъяли "одну или несколько единиц оружия", их подлинность проверяется

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники специального подразделения полиции в Кёльне утром провели обыск в квартире проживающей в Кёльне гражданки Украины, активистки русскоязычной общины Елены Колбасниковой и ее партнера Макса Шлунда. Об этом сообщила газета Koelner Stadt-Anzeiger.

В воскресенье пара организовала в Кёльне автопробег с российским флагом, однако, как пишет издание со ссылкой на представителя прокуратуры Ульфа Виллуна, обыск не связан с этой акцией. Колбасникову и Шлунда подозревают в нарушении закона о контроле оружия. Вероятно, как указывает газета, обыск связан именно с этим. В полиции предполагают, что пара может владеть автоматом Калашникова.

Во время обыска, как утверждает издание, в квартире обнаружили и изъяли "одну или несколько единиц оружия", однако их подлинность проверяется. "В настоящее время изъятое подробно изучается", - сказал Виллун, добавив, что, возможно, речь может идти о макете.

Это не первый обыск в квартире Колбасниковой. В конце марта прокуратура Германии уже обыскивала дом пары в поисках доказательств, подтверждающих их активную поддержку России в ходе спецоперации на Украине. В январе агентство Reuters выступило с утверждением, что Колбасникова и Шлунд пожертвовали денежные средства российским военным, участвующим в спецоперации, и на эти деньги были приобретены портативные рации, наушники и телефоны. Санкции Европейского союза в отношении РФ запрещают поставку или финансирование закупок определенных товаров для российских военных, в том числе средств радиопередачи. Согласно законодательству ФРГ, уголовное наказание для любого лица, уличенного в нарушении санкций, составляет до пяти лет тюремного заключения.

6 июня суд в Кёльне признал Колбасникову виновной и оштрафовал на €900 за поддержку СВО России на Украине. В ФРГ Колбасникову обвиняли в "поддержке преступлений" из-за ее заявлений о конфликте на Украине. В частности, ей инкриминировали то, что во время демонстрации 8 мая 2022 года она высказалась в поддержку СВО. Как подчеркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уголовное преследование Колбасниковой является политически мотивированным и призвано запугать активистов русскоязычной общины Германии, открыто выражающих несогласие с продолжающейся в ФРГ демонизацией России.