Более 3,5 млн абонентов в Дагестане попали под отключение электроэнергии с начала августа

Причиной отключения стала аномальная жара

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Более 3,5 млн абонентов в Дагестане попадали в разное время под отключение электроэнергии, связанные с аномальной жарой, которая наступила в регионе с начала августа. Об этом глава региона Сергей Меликов сообщил журналистам.

"В Дербенте в течение трех дней более 40 тыс. оказались не подключенными к энергоснабжению, с 7 по 17 [августа] в Махачкале и в целом <…> в период резкого возрастания температурного режима цифры, конечно, страшные у нас более 3,5 млн абонентов в разные периоды времени на разные продолжительности времени оказались отключенными. То есть 3,5 млн - это больше, чем жителей в Дагестане. Но я еще раз говорю, что не все сразу, а периодически, кто-то два раза, кто-то несколько раз", - сказал Меликов.

Глава региона сообщил, что данные показатели в сфере электроснабжения, наряду с другими, были озвучены во время Госсовета президенту страны Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что сильная жара, которая наступила в регионе в августе, привела к массовым отключениям энергоснабжения в ряде городов и районов республики. По данным регионального МЧС, температура воздуха в некоторых районах достигала 43 градусов.

9 августа из-за нагрузки на оборудовании, связанных с погодой, загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на подстанциях были введены временные отключения в Махачкале, Каспийске и Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в ряде районов региона. Следователи в Дагестане завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала Дагэнерго при обеспечении населения республики электроэнергией.