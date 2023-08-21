Возле причала "Зарядье" в центре Москвы нашли тело четвертого диггера

Личность погибшего устанавливается

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Тело четвертого погибшего в результате незаконной экскурсии по подземным коллекторам обнаружено у причала парка "Зарядье" под "парящим" мостом в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В настоящее время возле причала "Зарядье" под "парящим" мостом найдено тело мужчины. Он стал четвертым погибшим после экскурсии по подземным коллекторам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают спасатели, они извлекают погибшего из воды. Его личность устанавливается.

Ранее спасатели нашли трех погибших, в том числе ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Организатора экскурсии допрашивают следователи.

Экскурсия, некоторые участники которой погибли, проходила накануне. Когда в Москве начался сильный ливень, люди были под землей. Вода резко поднялась, спастись у диггеров шансов практически не было. В настоящее время организаторы отменили проведение данной экскурсии. По информации Telegram-каналов, в Москве в подземном коллекторе пропали без вести сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь и 17-летний племянник.