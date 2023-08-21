В ДТП в Великом Новгороде один человек

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль в центре Великого Новгорода. В результате ДТП пассажир автобуса скончался на месте, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГИБДД.

"В Великом Новгороде на ул. Большой Санкт-Петербургской водитель, молодой человек 1998 года рождения, управляя автобусом ПАЗ-320414-05, не выдержал безопасную дистанцию, совершил наезд на стоящий впереди автомобиль Chevrolet Lacetti и допустил падение пассажира, мужчины 1949 года рождения, который находился в салоне автобуса. В результате ДТП пассажир автобуса скончался <...> в автомобиле скорой медицинской помощи", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в управлении ГИБДД региона, легковой автомобиль стоял на светофоре на запрещающий сигнал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.