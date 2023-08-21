В Волгограде потушили пожар в здании бывшего речпорта

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается

ВОЛГОГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Возгорание заброшенного здания бывшего грузового речного порта в центре Волгограда ликвидировано на площади 400 кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В понедельник днем на улице Степана Разина в Волгограде загорелась кровля заброшенного неэксплуатируемого здания на территории бывшего грузового речпорта, огонь охватил площадь в 400 кв. м.

"В 17:17 ликвидация", - говорится в сообщении. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.