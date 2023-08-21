Проводивший нелегальную экскурсию по Неглинке занимался этим не менее трех лет

Он числится пропавшим без вести

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Гид, который проводил нелегальную экскурсию по руслу реки Неглинки в Москве, в ходе которой погибли люди, занимался этим около трех лет. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, гида зовут Константин Филлипов, ему 31 год. Он начал водить подобные экскурсии по руслу подземных рек Москвы по меньшей мере с 2020 года. Кроме этого, он увлекается путешествиями, ходил в горные походы. В настоящий момент числится пропавшим без вести", - сказал собеседник агентства. По его словам, незадолго до того, как связь с его группой прервалась, Филлипов пытался связаться со своими коллегами, оставшимися на поверхности, чтобы уточнить, есть ли возможность покинуть коллектор в районе Трубной площади.

Нелегальная экскурсия, участники которой пропали без вести, проходила накануне. Когда в Москве начался ливень, вода резко поднялась, и спастись у диггеров шансов практически не было. В настоящее время организаторы отменили проведение этой экскурсии. По предварительным данным, найдены тела четырех человек. В группе могло быть до 20 участников.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Организатора экскурсии допрашивают следователи.