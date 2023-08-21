Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой

Им оказался 46-летний житель Московской области

ТАСС, 21 августа. Следователи задержали 46-летнего жителя Московской области, который подозревается в оказании услуг ненадлежащего качества, что привело к отравлению шаурмой более 100 человек во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний житель Московской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый поставлял в пункты общепита на территории города Владимира мясную продукцию, которая не отвечала требованиям безопасности. Кроме этого, переработка мяса проводилась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Сообщается, что мужчина допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о том, что с 16 августа за медицинской помощью с отравлением обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. Пострадавшие приобретали шаурму в пяти предприятиях общепита Владимира. На всех объектах выявлено неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, их работа временно приостановлена, помещения и оборудование, предназначенные для приготовления шаурмы и хранения пищевого сырья, опечатаны. Причиной отравления, по предварительным данным, стало зараженное сальмонеллой куриное мясо, а также антисанитарные условия.

По факту отравлений ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).