Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

Мэр Москвы отметил, что поиск пропавших продолжается

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Поиск участников самоорганизованного спуска в коллектор реки Неглинки продолжается. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, выразив соболезнования семьям погибших.

"Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается", - написал мэр.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Соболезную родным и близким погибших", - заключил Собянин.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, гид, который проводил нелегальную экскурсию по руслу реки Неглинки в Москве, в ходе которой погибли люди, занимался этим около трех лет. По предварительным данным, гида зовут Константин Филлипов, ему 31 год. Он начал водить подобные экскурсии по руслу подземных рек Москвы по меньшей мере с 2020 года. Кроме этого, он увлекается путешествиями, ходил в горные походы. В настоящий момент числится пропавшим без вести.

Незадолго до того, как связь с его группой прервалась, Филлипов пытался связаться со своими коллегами, оставшимися на поверхности, чтобы уточнить, есть ли возможность покинуть коллектор в районе Трубной площади.

Нелегальная экскурсия, участники которой пропали без вести, проходила накануне. Когда в Москве начался сильный ливень, вода резко поднялась, и спастись у диггеров шансов практически не было. В настоящее время организаторы отменили проведение данной экскурсии. По предварительным данным, найдены тела четырех человек. В группе могло быть до 20 участников. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Организатора экскурсии допрашивают следователи.