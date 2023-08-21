В Пензенской области ураган повредил крыши многоквартирных домов в селе Лопатино

На месте работают сотрудники МЧС

ТАСС, 21 августа. Ураган повредил крыши трех многоквартирных домов в селе Лопатино Пензенской области. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"Сегодня стихия застала врасплох жителей Лопатина. Повезло, что ураган был не таким сильным, как в Никольске. Оперативно выехал на место, чтобы оценить масштабы повреждений и дать соответствующие поручения по исправлению ситуации. Ураган частично повредил крыши трех многоквартирных домов", - написал Мельниченко.

По его словам, восстановительные работы уже начались. "Поручил министру ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаилу Анатольевичу Панюхину выделить из резервного фонда все необходимые стройматериалы, завтра утром их уже доставят в Лопатино", - написал губернатор.

Он подчеркнул, что газ, воду и электричество местные жители получают без перебоев. На месте работают сотрудники МЧС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в области объявлен желтый уровень погодной опасности. В ближайшие 1-3 часа местами по Пензенской области ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с при порывах, град.