В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

На реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра до 25 м/с объявлено в Северной Осетии до 23 августа.

"По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", 21-23 августа 2023 года местами по территории Республики Северная Осетия - Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.

В связи с этим на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема.