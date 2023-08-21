В ДТП в Калмыкии погиб один человек

Еще четверо получили травмы

ТАСС, 21 августа. Один человек погиб, четверо, включая троих детей, пострадали при столкновении легковушки и грузовика на трассе Комсомольский-Артезиан в Калмыкии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Калмыкия.

"Сегодня в 16:30 на 28-м км автодороги Комсомольский-Артезиан произошло столкновение двух транспортных средств: грузового транспортного средства Volvo и автомашины Honda Civic. В результате происшествия погиб пассажир автомашины Honda, в медицинское учреждение доставлены водитель и три несовершеннолетних пассажира этого же транспортного средства", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции, Госавтоинспекции и экстренных служб.