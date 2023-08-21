Суд заочно арестовал теневого банкира Магина за незаконный перевод средств

По данным РБК, Сергей Магин находится в Израиле

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы заочно арестовал теневого банкира Сергея Магина по делу о незаконном переводе за рубеж денежных средств. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Магина С. Г. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ", - сказали в суде. Там отметили, что заочный арест был назначен в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Кроме этого, по тому же делу заочно арестован Александр Галкин.

По данным источников РБК, Магин ранее покинул Россию и сейчас находится в Израиле.

В декабре 2016 года Магин был приговорен к 8,5 года колонии за создание схемы по незаконному обналичиванию средств, с помощью которой было отмыто более 122 млрд рублей. Кроме Магина по делу проходили 11 человек, большая часть из них получила условные сроки.

Оперативное сопровождение первого дела Магина проводили сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России) под руководством начальника подразделения Дениса Сугробова и его зама Бориса Колесникова. Позднее Сугробова приговорили к большому сроку лишения свободы за провокацию взятки, а Колесников покончил с собой в здании СК РФ.

Магин в 2019 году был освобожден условно-досрочно из колонии в Рязанской области, где отбывал наказание.