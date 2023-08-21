Губернатор Белгородской области опроверг слух об украинской ДРГ в регионе

Вячеслав Гладков призвал доверять только той информации, которая звучит из проверенных источников

ТАСС, 21 августа. Власти Белгородской области призвали верить только официальной информации о происходящем в регионе.

Так губернатор региона Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о планах проникновения в область украинской диверсионной разведывательной группы (ДРГ).

"Ничего нового не происходит: задача наших врагов - допустить панику, сделать так, чтобы все испугались, встали из своих домов, покинули свою территорию. Поэтому доверяйте только той информации, которая звучит из проверенных источников", - сказал он в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" .

Он отвечал на вопросы двух жительниц региона, которые спросили Гладкова о распространяемых слухах по поводу захода в область ДРГ с 18 по 24 августа. "У меня такой информации сегодня нет, о которой вы говорите. Будет ухудшение ситуации, конечно, сразу до вас ее доведем", - заверил губернатор Белгородской области.