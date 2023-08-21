21 августа, 17:05,
обновлено 21 августа, 17:17

Число погибших в коллекторе после дождя в Москве выросло до пяти

АГН «Москва»
© АГН «Москва»

Тело еще одного погибшего нашли недалеко от парка "Зарядье"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число погибших после незаконной экскурсии по подземным коллекторам в Москве выросло до пяти, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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"Сейчас уже подтверждается гибель пяти участников незаконной экскурсии. Тело еще одного погибшего найдено недалеко от парка "Зарядье", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что найдены тела четырех человек. "Тело пятого погибшего участника незаконной экскурсии по коллекторам заметил капитан судна, проплывающего мимо парка "Зарядье". При этом его, предварительно, достали около Крымского моста", - сказал представитель экстренных служб.

Нелегальная экскурсия, участники которой пропали без вести, проходила накануне. Когда в Москве начался сильный ливень, вода резко поднялась, и спастись у диггеров шансов практически не было. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Организатора экскурсии допрашивают следователи. Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших, а также сообщил, что поиски пропавших людей продолжаются. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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