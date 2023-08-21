Трех девочек нашли в квартире с мертвыми родителями на Урале

Как сообщили в СК, признаков криминальной смерти нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Тела мужчины и женщины, предварительно, без признаков криминальной смерти нашли в квартире в Асбесте Свердловской области. Там же находились трое детей младше пяти лет, говорится в сообщении СУ СК по региону.

"По факту смерти супругов, тела которых были найдены утром 21 августа <…> в городе Асбесте, проводится проверка следственным отделом по городу Асбесту областного Следственного комитета. <…> Там же в квартире найдены живыми три ребенка (девочки 2018, 2019 и 2022 годов рождения), они находятся вне опасности", - говорится в сообщении. Уточняется, что при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет, сведений о том, что смерть супругов наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется.

Как пояснил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в настоящее время две девочки помещены в одно из местных социальных учреждений, третья - самая младшая - в больницу для тщательного обследования. "Накануне происшествия в гостях у семьи находились близкие родственники, которые пояснили, что еще вчера вечером, 20 августа, Юлия и Александр (так зовут умерших) были в адекватном состоянии, готовили ужин. Вероятнее всего, что-то произошло поздним вечером или ночью, когда родственники ушли к себе домой. Более подробные и точные обстоятельства выясняют сыщики уголовного розыска и следователи СК РФ", - сказал Горелых.