На юге Казахстана трое человек считаются утонувшими в реке Сырдарье

Спасатели извлекли из воды тела восьми погибших

АЛМА-АТА, 21 августа. /ТАСС/. Спасатели к наступлению сумерек извлекли из реки Сырдарьи в Туркестанской области Казахстана тела восьми утонувших, продолжаются поиски еще троих. Об этом сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

Ранее ДЧС сообщил, что в Отырарском районе Туркестанской области в реке Сырдарье вблизи дорожного моста, предварительно, при купании утонули 11 человек. Сообщалось, что на тот момент спасатели извлекли из воды тела шести утонувших.

"В настоящее время из 11 утонувших из воды извлечены тела восьми человек, ведутся поиски остальных трех человек. Из найденных утонувших трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что поиски осложняются ночным временем, глубиной реки, которая составляет 5-6 м, и находящимися под водой поваленными деревьями.

На месте ЧП развернута масштабная поисковая операция, работают 144 сотрудника, 16 единиц техники, шесть плавательных средств, с воздуха идет осмотр местности с помощью беспилотника. Подробностей инцидента, в результате которого погибло сразу более 10 человек, в департаменте пока не сообщают.

В новость были внесены изменения (21:34 мск) - обновлены данные о погибших.