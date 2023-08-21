21 августа, 18:15,
обновлено 21 августа, 18:36

В ДТП на трассе в Ростовской области погибли восемь человек

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, среди жертв есть дети

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП на трассе Волгодонском районе Ростовской области, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

"Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей", - написал он.

Глава региона добавил, что на место аварии выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа, устанавливаются причины произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в связи с аварией движение на автодороге Ростов - Волгодонск перекрыто.

  

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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