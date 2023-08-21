Пожар на складе в Богородском ликвидировали

Площадь возгорания составляла 4,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пожар на складе, где находится производство лакокрасочных изделий в Богородском, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар полностью ликвидирован в 21:30", - сказал собеседник агентства.

В понедельник утром в Богородском загорелся склад, где находится производство лакокрасочных изделий. Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тыс. кв. м, позднее она выросла до 4,3 тыс. кв. м. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, очаг находился на втором этаже. Была угроза распространения огня по всей площади склада. К тушению были привлечены силы федерального уровня, включая авиацию.