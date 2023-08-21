В ДНР сообщили о ранении двух человек при обстреле со стороны ВСУ Старомихайловки

В числе пострадавших 11-летняя девочка и мужчина 1983 года рождения

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. В Донецкой Народной Республике (ДНР) 11-летняя девочка и мужчина получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Старомихайловки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 августа по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Старомихайловка по ул. Гагарина, 20, ранены девочка 2012 года рождения и мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении.