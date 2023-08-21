21 августа, 19:11
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о ранении двух человек при обстреле со стороны ВСУ Старомихайловки

В числе пострадавших 11-летняя девочка и мужчина 1983 года рождения

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. В Донецкой Народной Республике (ДНР) 11-летняя девочка и мужчина получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Старомихайловки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 августа по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Старомихайловка по ул. Гагарина, 20, ранены девочка 2012 года рождения и мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация