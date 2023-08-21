В Орловском районе Ростовской области произошел лесной пожар

В настоящее время огнем охвачено 125 га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Около 125 га леса горит в Орловском районе Ростовской области, 25 га из которых - верховой пожар. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"В Орловском районе специалисты служб экстренного реагирования и лесного хозяйства проводят комплекс мероприятий по локализации лесного пожара. В настоящее время огнем охвачено 125 га, в том числе 25 га - верховой пожар", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области сообщали, что с к тушению привлечены 162 человека и 51 единица техники, задействованы силы лесного хозяйства, МЧС России, ДПЧС, муниципалитета, угрозы населенным пунктам нет.