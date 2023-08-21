BelkaCar проводит проверку в связи с уколом ребенка о шприц в автомобиле компании

Компания находится на связи с пользователем

МОСКВА, 21 августа./ТАСС/. Каршеринговый сервис BelkaCar проводит внутреннее расследование после того, как ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом в автомобиле компании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе BelkaCar.

"Сейчас мы на связи с пользователем, проводим внутреннее расследование, выясняем обстоятельства произошедшего", - отметили там.

Ранее ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, воткнутый на заднем сиденье каршерингового автомобиля. Сотрудники полиции Москвы проводят проверку по факту случившегося.