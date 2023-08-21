21 августа, 20:40

На внутренней стороне ТТК загорелся автомобиль

Движение затруднено

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) на Нижегородской эстакаде в Москве затруднено из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне ТТК (Нижегородская эстакада) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по внутренней стороне ТТК осуществляется по одной правой полосе, по внешней стороне - по двум правым полосам. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. 

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