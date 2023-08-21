В Ингушетии возбудили уголовное дело после массовой драки в горах региона

Личность подозреваемого установлена

МАГАС, 21 августа. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении одного из участников массового конфликта в горном Джейрахском районе республики, который произошел в субботу, 19 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудники полиции прибыли на территорию башенного комплекса в Джейрахском районе по вызову о нарушении общественного порядка группой лиц. На законные требования представителей власти проехать с ними в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия один из правонарушителей применил насилие в отношении полицейского и нанес несколько ударов, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент личность подозреваемого установлена, проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению его местонахождения.

Как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах республики, в ходе конфликта есть несколько пострадавших. Также скончался от сердечного приступа пожилой мужчина, перенервничавший из-за массовой драки.