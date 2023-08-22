После незаконной экскурсии по реке Неглинке в Москве несколько человек объявили в розыск

Установлена причастность трех человек к организации экскурсии

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следователи провели обыски у людей, которые продавали незаконные экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, несколько человек объявлены в розыск. Также была установлена причастность трех человек к организации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного ГСК СК.

"В рамках расследования уголовного дела проведены обыски у лиц, осуществлявших продажу и предоставление услуг, опасных для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта, с которым работают следователи, меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии, с одним из которых в настоящее время проводятся следственные действия в подразделении ведомства", - сказали в пресс-службе, отметив, что несколько человек объявлены в розыск.

По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой в составе семи человек провел экскурсии по подземной реке Неглинке в городе Москве."В результате оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя, судьба остальных на данный момент неизвестна", - добавили в главке.

Правительство Москвы оказывает содействие и всестороннюю помощь следствию. Сотрудники экстренных служб города продолжают поиски оставшихся участников группы. В СК отметили, что организаторы уверяли людей, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города.