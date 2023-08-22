Telegraph: из Британского музея украли около 2 тыс. предметов

По информации источников газеты, общая стоимость похищенных артефактов может достигать нескольких миллионов фунтов

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Почти 2 тыс. предметов из Британского музея могли быть украдены или уничтожены его бывшим сотрудником, а их совокупная стоимость может достигать нескольких миллионов фунтов. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники.

Ранее в музее, который до пандемии ковида ежегодно посещали около 6 млн человек, сообщили, что небольшие золотые ювелирные украшения, самоцветы из полудрагоценных камней и стекла, которые относятся к периоду от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры, пропали, были украдены из его запасников или повреждены. Позже британские СМИ написали, что по итогам внутреннего расследования из учреждения был уволен бывший куратор греческих коллекций Питер Хиггс, который работал в нем на протяжении 30 лет. Семья искусствоведа отвергла утверждения о его причастности к пропаже предметов.

Как говорится в статье, в руководстве музея ни разу не назвали точного количества пропавших артефактов. The Daily Telegraph видит две причины: попытка не допустить широкой огласки истории, которая вредит репутации музея, а также тот факт, что речь может идти о предметах, не входивших в музейную опись, а значит, сказать с уверенностью, сколько вещей пропало, в Британском музее не могут.

Ранее газета сообщала, что украденные предметы продавали на eBay, одной из крупнейших мировых интернет-площадок, за £40 ($50), хотя их реальная цена доходит до £50 тыс. ($65 тыс.). Как отмечает издание, новые детали обстоятельств произошедшего лишь усилят призывы уйти в отставку, уже обращенные к директору Британского музея Хартвигу Фишеру. Ранее 60-летний немецкий искусствовед, который занимает этот пост с 2016 года, собирался передать обязанности преемнику в 2024 году. По информации The Daily Telegraph, лишиться своего поста может и заместитель директора Джонатан Уильямс. Как говорится в статье, его предупреждали о кражах из музея еще в феврале 2021 года.

В самом музее сообщили газете, что не могут давать комментарии, пока полиция ведет расследование. Там также добавили, что проводится независимая оценка действий руководства учреждения культуры.