Байден назвал ошеломляющими масштабы ущерба от пожаров на гавайском острове Мауи

Президент США пообещал оказать поддержку федеральных властей и "всей страны" при восстановительных работах

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал ошеломляющими масштабы разрушений, нанесенных пожарами на гавайском острове Мауи.

"Мы осмотрели ущерб. Разрушения ошеломляющие. К настоящему времени погибших 114, сотни человек пропали без вести", - отметил американский лидер, выступая на Мауи. Байден пообещал поддержку федеральных властей и "всей страны" при восстановительных работах. "Мы будем отстраивать так, как хотят этого жители Мауи", - заверил он.

Как сообщила газета New York Post, несколько десятков местных жителей стояли вдоль одной из дорог на острове в то время, когда по ней следовал кортеж Байдена. Они кричали: "Джо, иди домой!". Некоторые держали транспаранты со словами "Нет комментариев" или "Действия говорят громче слов".