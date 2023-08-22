Аэропорты Москвы закрывали на вылеты и прилеты

Часть рейсов перенесли в другие города

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимали рейсы, вылеты также отложены. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Закрыто воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово. Рейсы не принимаются, вылеты отложены", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропортов, часть рейсов перенесены в другие города, один - в аэропорт Жуковский. Несколько рейсов находятся в зонах ожидания.

Позже в авиационных службах сообщили, что Шереметьево и Домодедово, входящие в Московский авиаузел, начали принимать рейсы после временного закрытия.

"Шереметьево и Домодедово вновь принимают рейсы, которые находились в зоне ожидания. Внуково по-прежнему закрыт", - сказал собеседник агентства.

В период временного закрытия было задержано свыше десятка рейсов как на прилет, так и на вылет, сообщается на интерактивных табло движения авиарейсов на официальных сайтах аэропортов.

В частности, речь идет о рейсах, которые должны были отправляться или прибывать в столицу во временной интервал с 01:30 до 03:00 мск. Подобную информацию также подтверждают и интернет-сервисы, позволяющие наблюдать за авиационным трафиком в режиме реального времени - с их помощью можно видеть несколько самолетов, находящихся в так называемой зоне ожидания в районе столичного авиаузла.