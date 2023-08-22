Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 15 км

ТАСС, 22 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря зафиксирован на острове Парамушир Большой Курильской гряды, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Утром 22 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 км", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 15 км. По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.