В Приморье направили больше военных для устранения последствий тайфуна

Они участвуют в разборе завалов и других работах

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Восточный военный округ (ВВО) увеличил число военнослужащих, которые помогают устранять последствия тайфуна в Приморье, также дополнительно выделено десять единиц техники, сообщила пресс-служба округа.

"Для разбора завалов и других работ по устранению последствий тайфуна в Приморском крае состав сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций был увеличен до 340 военнослужащих. Также дополнительно выделено около 10 единиц военной техники, в том числе и АЦПТ-10 на базе автомобилей Камаз-53501, предназначенные для подвоза питьевой воды в населенные пункты, которые были отрезаны от транспортного сообщения", - сообщила пресс-служба округа.

Ранее по заявке правительства Приморского края командованием Восточного военного округа было принято решение о дополнительном выделении около 300 военнослужащих для оказания помощи органам исполнительной власти Уссурийского городского округа и территориальным органам МЧС в ликвидации последствий тайфуна "Ханун". Военнослужащие выполняют работы по устранению завалов в городе Уссурийске на улицах Тургенева, Чкалова, Техменева, Первомайская. Также последствия устраняются в районе Солдатского озера и населенных пунктов Загородный и Пуциловка.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов неделю назад. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.