В Приморье число подтопленных домов сократилось до 41

В 5 пунктах временного размещения находятся 128 человек

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Количество подтопленных жилых домов в Приморском крае после наводнения сократилось с 50 до 41 за сутки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства ГО и ЧС региона.

"Количество подтопленных многоквартирных домов в 4 муниципалитетах на утро среды составляет 36, частных - 5. Также подтоплено 99 придомовых территорий. В 5 пунктах временного размещения сегодня находятся 128 человек, в том числе 33 ребенка", - уточнили в министерстве.

Отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в крае нет. В регионе начали работу комиссии по оценке причиненного стихией ущерба - в 11 муниципальных образованиях организована работа 274 комиссии, в их составе 562 человека, которые уже провели 2 243 обследования.

В период с 3 по 14 августа на территории Приморья выпало от 110 до 317 мм осадков. В 20 муниципалитетах сложившаяся ситуация признана чрезвычайной, установлен муниципальный уровень реагирования, объявлен режим ЧС регионального уровня. Количество подтопленных домов в Приморье превысило 5 тыс.