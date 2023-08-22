В Хабаровском крае уровень воды на реке Уссури приблизился к неблагоприятным значениям

Подтоплений пока нет

ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Уровень воды на реке Уссури постепенно поднимается у поселений в Хабаровском крае, он уже приблизился к неблагоприятным отметкам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На участке реки у села Лончаково вода превысила отметку неблагоприятного явления на 16 см. Уровень почти достиг такой отметки у поселений Шереметьево, Венюково, Новосоветское. Подтоплений пока нет, сообщили ТАСС региональном главке МЧС.

Ранее гидрологи сообщали, что уровень воды на Уссури и Амуре поднимается после сильных дождей, прошедших в Китае и в Приморском крае, где на западе вышло из берегов большинство рек, подтопив тысячи жилых домов и приусадебных участков. При достижении Амуром значений неблагоприятного явления и выше в зону возможного подтопления в Хабаровском крае могут попасть 22 населенных пункта в пяти муниципальных образованиях края: городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском, а также Амурском, Комсомольском и Нанайском районах. В жилые дома вода зайти не должна, однако подтопленными могут оказаться 996 дач, 226 приусадебных территорий и порядка 30 участков дорог. Силы МЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

В настоящий момент подъем воды в Амуре у Хабаровска составил 365 см при отметке неблагоприятного явления 450 см. Он увеличивается на отметку от 2 до 12 см в сутки у поселений Елабуга, Троицкое, Малмыж, Нижнетомбовское и других. Подъем наблюдается также у Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре.

В Центре управления в кризисных ситуациях налажено взаимодействие с гидрологами Дальневосточного УГМС, ведется обмен данными и уточнение обстановки с главами поселений и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов.