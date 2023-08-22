Воробьев заявил об отсутствии пострадавших при перехвате беспилотников в Подмосковье

Глава Красногорска проводит обход квартир совместно с МЧС и другими службами

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Два беспилотника были перехвачены силами ПВО в Подмосковье, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. <...>. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет", - написал он, уточнив, что взрывной волной выбило окна в жилом доме в Красногорске, также повреждения получили несколько автомобилей.

Воробьев отметил, что глава Красногорска проводит обход квартир совместно с МЧС и другими службами, а также попросил всех сохранять спокойствие.

Ранее в МО РФ заявили о пресечении атаки Киева четырьмя БПЛА, два из которых были сбиты средствами ПВО над Подмосковьем, два подавлены и сбиты над Брянской областью.