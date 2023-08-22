В ЕАО приговорили к условному сроку мужчину, растратившего выделенные на здание МЧС деньги

Ущерб превысил 27 млн рублей

ТАСС, 22 августа. Суд приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы с условным отбыванием наказания руководителя ООО "Центр безопасности", который растратил 27 млн рублей, выделенных на строительство в Биробиджане Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления ФСБ.

"Установлено, что при реализации государственного контракта по возведению в городе Биробиджане Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Еврейской автономной области Белоглазов Л. А. заключил договор с субподрядной организацией ПАО "Ростелеком" на поставку информационно-коммуникационного оборудования для оснащения возводимого здания. Работы были выполнены в полном объеме, но оплату субподрядная организация не получила. <…> Биробиджанским районным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201, ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгоды для себя путем использования подложного документа). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и два месяца условно с испытательным сроком в два года", - говорится в распространенном сообщении.

Следственным подразделением УФСБ России по ЕАО установлено, что руководитель ООО "Центр безопасности" распорядился деньгами, предназначенными для расчета с компанией-поставщиком, по своему усмотрению, в том числе в личных целях. Ущерб превысил 27 млн рублей. Мужчине назначено наказание, приговор вступил в законную силу.