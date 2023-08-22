На севере Иркутской области начал снижаться уровень воды в реке Киренге

По состоянию на утро 22 августа уровень реки снизился до 282 см при критической отметке 250 см

ИРКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Уровень воды в вышедшей из берегов реке Киренге в Казачинском-Ленском районе на севере Иркутской области начал снижаться, но в селе Казачинском еще превышает критический. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Паводковая обстановка в Казачинско-Ленском районе стабилизируется. С гидропостов сообщают о том, что в течение ночи наблюдается снижение уровня реки Киренги. По состоянию на утро 22 августа уровень реки Киренги в селе Казачинском снизился до 282 см при критической отметке 250 см", - говорится в распространенном сообщении.

В понедельник уровень воды в Киренге в районе села Казачинское поднимался до 286 см. Семеро жителей, в том числе пятеро детей, были эвакуированы из домов, они остаются в пункте временного размещения. Всего в населенных пунктах района подтоплено 55 участков и 5 жилых домов. Работает группировка спасателей. Населению оказывают адресную помощь.

Гидрологическая обстановка на севере Иркутской области стала ухудшаться в воскресенье. В Казачинско-Ленском районе введен режим ЧС.