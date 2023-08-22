22 августа, 02:35
Лесные пожары в России

В Якутии за сутки потушили 9 лесных пожаров на площади свыше 10,7 тыс. га

В ликвидации возгораний задействовали 400 человек

ЯКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. В Якутии за сутки ликвидированы 9 лесных пожаров на площади свыше 10,7 тыс. га, сообщили на сайте регионального правительства.

Читайте также
В Якутии за сутки в три раза сократилась площадь лесных пожаровВ Якутии дым от лесных пожаров накрыл более 50 населенных пунктовВ Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

"На текущий момент на территории республики действуют 15 лесных пожаров общей площадью 28 841,5 га. Из них локализовано 4 лесных пожара общей площадью 4 608 га. Ландшафтных пожаров не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы 400 человек и 1 единица лесопожарной техники. За сутки применялись три воздушных борта на авиапатрулировании и пять - на тушении пожаров.

По сообщению властей, ситуация с природными пожарами в Якутии стабилизировалась, основной пик пройден. Как отметили в оперштабе республики, в регионе рассматривают возможность снятия режима ЧС межрегионального характера в лесах.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 769 лесных пожаров на общей площади свыше 1,5 млн га.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация