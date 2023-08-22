В Якутии за сутки потушили 9 лесных пожаров на площади свыше 10,7 тыс. га

В ликвидации возгораний задействовали 400 человек

ЯКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. В Якутии за сутки ликвидированы 9 лесных пожаров на площади свыше 10,7 тыс. га, сообщили на сайте регионального правительства.

"На текущий момент на территории республики действуют 15 лесных пожаров общей площадью 28 841,5 га. Из них локализовано 4 лесных пожара общей площадью 4 608 га. Ландшафтных пожаров не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы 400 человек и 1 единица лесопожарной техники. За сутки применялись три воздушных борта на авиапатрулировании и пять - на тушении пожаров.

По сообщению властей, ситуация с природными пожарами в Якутии стабилизировалась, основной пик пройден. Как отметили в оперштабе республики, в регионе рассматривают возможность снятия режима ЧС межрегионального характера в лесах.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 769 лесных пожаров на общей площади свыше 1,5 млн га.