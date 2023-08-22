В Алтайском крае мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей за унижение достоинства русских

Молодой человек разместил соответствующий комментарий во "ВКонтакте"

БАРНАУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае оштрафовал на 5 тысяч рублей местного жителя за унижение достоинства русских. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Новоалтайского городского суда.

"Судья постановил <…> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей", - указано в постановлении.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, молодой человек, находясь в своей квартире, разместил в соцсети "ВКонтакте" комментарий, который содержал высказывания, унижающие достоинство русских.

Постановление вступило в законную силу. Оплатить штраф обвиняемый обязан в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.