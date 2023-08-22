В Новокузнецке самолет при посадке в туман повредил шасси

На борту находились 140 пассажиров

КЕМЕРОВО, 22 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Новокузнецк, при посадке повредил шасси, сообщили в пресс-службе новокузнецкого аэропорта.

"Предварительная причина инцидента - плохая видимость и туман", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, около 05:00 (01:00 мск) в международном аэропорту Новокузнецк имени Б.В. Волынова при посадке "Боинг-737" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку. "На борту самолета находились 140 пассажиров. В настоящее время пассажиры доставлены в здание аэровокзала. В связи с повреждением шасси воздушного судна произведена его буксировка к месту стоянки. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали в прокуратуре.

В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что из-за непогоды задерживается вылет и прилет двух рейсов в Москву, а также Санкт-Петербург и Казань. Самолет авиакомпании S7 из Москвы в настоящее время находится на запасном аэродроме в Новосибирске, остальные - в аэропортах вылета.