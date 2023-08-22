В Ростовской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли восемь человек

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Волгодонском районе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП на трассе в Волгодонском районе Ростовской области, в котором погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказали в ведомстве.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП на трассе в Волгодонском районе, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

По данным следствия, 21 августа на участке автодороги "Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск" произошло столкновение двух автомобилей "Lada Priora" и "ВАЗ-2114". В результате ДТП восемь человек погибли, в том числе дети в возрасте трех, семи, девяти и 10 лет. Все погибшие были жителями Мартыновского района Ростовской области.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.