22 августа, 05:23

Не менее трех человек погибли в перестрелках на юго-западе Пакистана

В провинции Белуджистан за последнюю неделю еще 10 жителей получили ранения

ИСЛАМАБАД, 22 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 3 человека погибли, 10 получили ранения за последнюю неделю в перестрелках враждующих группировок племени менгал в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

По сообщению газеты Dawn, столкновения происходили в районе города Вадх в нарушение соглашения о прекращении огня, достигнутого ранее старейшинами племени. В перестрелках применялись минометы и реактивные противотанковые гранатометы.

В Вадхе закрыли учебные заведения, не работает транспорт, прекратили работу рынки и магазины, что привело к нехватке в городе продуктов питания и предметов первой необходимости.

На территории Белуджистана проживают около 400 племенных групп, внутри которых происходит борьба за власть и влияние различных кланов, а также за контроль над каналами контрабанды из соседнего Афганистана. 

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