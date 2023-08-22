На Алтае в ДТП пострадали шесть человек

Среди них есть трое детей

ТАСС, 22 августа. Шесть человек, среди них трое детей, получили травмы в результате аварии на перевале в Республике Алтай. Пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП в Шебалинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы пять пассажиров автомобиля Toyota Corolla, из них трое детей: четырехлетняя девочка, а также мальчики в возрасте 7 лет и 8 месяцев, последний перевозился на руках у матери. Все жители с. Улаган. Водителю иномарки также была оказана медицинская помощь. Госпитализация ему не потребовалась", - говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), а также по ч. 1 и ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей, а также нарушение требований к перевозке детей).

Предварительно сотрудниками полиции установлено, что житель села Улаган, находясь за рулем автомобиля Toyota Corolla, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "УАЗ-Хантер".