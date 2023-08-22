В Буйнакске сняли режим ЧС

Региональное правительство выделило 10,5 млн рублей на возмещение ущерба

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. В Дагестане режим ЧС снят в Буйнакске и селах Кафыр-Кумух и Халимбекаул, введенный в июне из-за последствий от прошедших ливневых дождей с градом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"В Буйнакске, селах Кафыр-Кумух и Халимбекаул Буйнакского района <…> отменен режим чрезвычайной ситуации. Указ об этом подписал [глава Дагестана] Сергей Меликов. Решение было принято в связи со стабилизацией ситуации на территории указанных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Из-за июньских ливней с градом в Буйнакске пострадали жилые дома и соцобъекты. По данным регионального правительства, в Буйнакске поступили заявления о повреждении 4 807 домовладений, в которых проживают более 17 тыс. человек. В Буйнакском районе были повреждены более 400 домовладений, в которых проживают более 2 тыс. человек. На возмещение ущерба региональные власти выделили из бюджета 10,5 млн рублей.