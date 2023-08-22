Под Челябинском поваров лагеря отстранили от работы после заражения детей инфекцией

Специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб готовой пищи, смывов, питьевой воды, дезинфицирующих средств

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудников пищеблока детского лагеря "Уральская березка" (Челябинская область) отстранили от работы после группового заражения детей острой кишечной инфекцией. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей ДОК "Уральская березка". <…> Персонал пищеблока отстранен от работы до результатов обследования на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций", - говорится в сообщении.

В управление поступила информация о заражении пяти детей. После этого специалисты управления начали проводить комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Провели отбор проб, в том числе готовой пищи, смывов, питьевой воды, дезинфицирующих средств.

В лагере усилен режим дезинфекции, проведена заключительная дезинфекция пищеблока, корпусов, мест общего пользования. Организовано медицинское наблюдение за контактными.

В понедельник сообщалось, что признаки кишечной инфекции выявили у нескольких воспитанников лагеря, детей госпитализировали. Прокуратурой области организована проверка.