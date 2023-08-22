В Башкирии завершили следствие по делу полицейских, бравших взятки за выдачу прав

Всего установили 55 фактов получения взятки

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следователи завершили дело в отношении сотрудников ГИБДД в Башкирии, которые брали деньги за выдачу водительских прав, всего установили 55 фактов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых членов преступного сообщества из числа бывших и одного действующего сотрудника МРЭО ГИБДД, которые получали взятки за выдачу водительских удостоверений", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 2 и ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (исполнение и организация превышения должностных полномочий).

Следствие установило, что преступники действовали с 2014 по 2020 год под руководством одного из обвиняемых, занимавшего должность заместителя начальника, а впоследствии и начальника отдела МРЭО ГИБДД республики. "Организатор вовлек в преступное сообщество своих подчиненных, четко распределив обязанности между соучастниками. Целью сообщества было получение взяток за оказание содействия в выдаче водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. Суммы взяток за каждое удостоверение варьировались от 15 до 40 тыс. рублей. Денежные средства соучастники получали через так называемых проверенных посредников из числа сотрудников автошкол и близких знакомых лично либо на банковские карты своих родственников. Всего в ходе расследования установлено 55 фактов получения взяток. Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей, часть из которых уже рассмотрена в суде", - сказали в СК.

В ведомстве добавили, что деятельность преступного сообщества пресекли в марте 2021 года в результате совместной работы следователей регионального управления СК России и сотрудников подразделения собственной безопасности МВД республики. Семерых фигурантов уволили со службы.