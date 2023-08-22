В Тюменской области четыре человека пострадали после съезда автомобиля в кювет

В пресс-службе УГИБДД уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения

ТЮМЕНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы после съезда автомобиля в кювет и последующего наезда на опору моста в Ярковском районе Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека, произошло в Ярковском районе. По предварительной информации, во втором часу ночи у дома 26 на улице Центральной в селе Новоалександровка в Ярковском районе водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим наездом на опору моста. <…> В результате ДТП пострадали четыре его пассажира: женщины 20, 24, 27 лет и 24-летний мужчина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УГИБДД уточнили, что водитель не имел прав управления автомобилем и находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП выясняются.