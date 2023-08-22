В Ростовской области площадь лесного пожара увеличилась до 193 га

На месте работают службы экстренного реагирования и лесного хозяйства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в Орловском районе Ростовской области выросла до 193 га, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

"По состоянию на 6:00 мск площадь [лесного пожара составляет] 193 га", - говорится в сообщении. Уточняется, что возгорание зафиксировано накануне около 17:00 мск.

Ранее власти региона сообщили, что площадь лесного пожара в Орловском районе выросла с 20 до 125 га. На месте работают службы экстренного реагирования и лесного хозяйства. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщали, что к тушению привлечены 162 человека и 51 единица техники, задействованы силы лесного хозяйства, МЧС России, ДПЧС, муниципалитета, угрозы населенным пунктам нет.