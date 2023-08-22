В шприце, оставленном в автомобиле каршеринга в Москве, оказался мефедрон

Устанавливается личность оставившего запрещенное вещество

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мефедрон оказался в воткнутом на заднем сиденье каршерингового автомобиля BelkaCar шприце, о который накануне укололась 10-летняя девочка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Проведенная экспертиза показала, что в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга BelkaCar, был мефедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков", - сказал собеседник агентства. По его словам, устанавливается личность оставившего запрещенное вещество.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что, согласно проведенной экспертизе, в найденном на заднем сиденье шприце в арендованной машине каршеринга обнаружены следы мефедрона. "По данному факту следствием ОМВД России по району Крылатское города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ", - сказали в главке. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Накануне в арендованной машине каршеринга на заднем сиденье ребенок укололся о найденный на сиденье шприц. Он был воткнут в сиденье. Шприц изъяли и направили на экспертизу. В пресс-службе BelkaCar сообщили, что проводят по данному факту внутреннее расследование.