СК возбудил дело после взрыва газа в Балашихе

Предварительной причиной взрыва является неправильная эксплуатация газовой плиты, повлекшая утечку газа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего произошел взрыв бытового газа в жилом доме в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Накануне вечером в одной из квартир многоэтажного дома по улице Победы в Балашихе произошел взрыв бытового газа. Пострадавших в результате происшествия нет. "Предварительной причиной произошедшего хлопка является неправильная эксплуатация газовой плиты, повлекшая утечку газа, что в последующем привело к короткому замыканию и быстрому сгоранию скопившегося в помещении кухни квартиры газа. В настоящее время проводятся допросы, обыски и иные следственные действия", - отметили в ГСУ.