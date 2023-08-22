В Донецке военнослужащего ВСУ, обстрелявшего жилой дом, приговорили к 22 годам колонии

По данным следствия, в результате обстрела дома погиб мирный житель

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил к 22 годам заключения военнослужащего ВСУ, который обстрелял жилой дом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики [ДНР] достаточными для вынесения приговора военнослужащему Вооруженных сил Украины Вячеславу Симбирскому, проходившему военную службу в войсковой части А0989 (56-я механизированная бригада вооруженных сил Украины) в должности стрелка-помощника гранатометчика, в воинском звании солдат. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), пп. "е", "л" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что он приговорен к 22 годам заключения в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в марте 2022 года подразделение, в котором проходил службу Симбирский, находилось на территориях населенных пунктов Новопетриевка и Георгиевка Великоновоселовского района ДНР. 5 марта 2022 года Симбирский, передвигаясь по Георгиевке на боевой машине пехоты, увидел мужчину в гражданской одежде без оружия, забежавшего в один из частных домов. Симбирский понимал, что мужчина не является участником вооруженного конфликта, но, испытывая резко негативное отношение к местному населению и находясь на месте наводчика-оператора, навел автоматическую пушку на указанный дом и выстрелил один раз. Бронебойный снаряд пробил стену дома и ранил мужчину. От полученных повреждений он умер. В ходе предварительного следствия Симбирский полностью признал вину.